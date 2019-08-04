ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі бойовики за добу чотири рази порушили режим тиші в зоні ООС

Новини » Надзвичайні події    04.08.2019 - 19:37
На Донбасі бойовики за добу чотири рази порушили режим тиші в зоні ООС
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

В результаті обстрілів українські військові не постраждали

На Донбасі протягом доби, 4 серпня, бойовики чотири рази обстріляли підрозділи Об'єднаних сил. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що Збройні формування РФ і її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по нашим захисникам зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил. Поблизу Верхньоторецького за напрямом Пантелеймоновки ворог застосував міномет калібру 82 мм; двічі бойовики застосували стрілову зброю в районі населеного пункту Піски за напрямом Лозового; біля Широкіно за напрямом Саханки бойовики застосували вогнепальну зброю.

Наголошується, що втрат з української сторони не зафіксовано.

Нагадаємо, з початку доби, 4 серпня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних сил.

На Донбасі з початку доби поранений український військовий Бойовики на Донбасі знову порушили режим перемир'я
Теми: Новини ООС
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся