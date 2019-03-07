Доба на Донбасі обійшлася без втрат серед українських військових

В районі ООС на Донбасі з ранку поновилися обстріли

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 6 марта, не пострадал ни один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера противник девять раз открывал огонь по позициям украинских войск в районе Лебединского, Гнутово, Водяного Богдановки, Катериновки, Новолуганского и Крымского. Среди украинских военных потерь нет.

В штабе отметили, что боевики из ствольной артиллерии калибра 122 мм обстреляли Новолуганское. В результате обстрела повреждены хозяйственные постройки и линия электропередач, пострадавших среди мирных жителей нет.

С утра противник обстрелял позиции украинских войск в районе Крымского, потерь со стороны Объединенных сил нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина передала России списки украинцев для освобождения в ходе обмена пленными.

Отметим, накануне боевики обстреляли село Чермалык в Донецкой области, а также ремонтные бригады, пиротехников и мобильные группы СЦКК в других населенных пунктах.