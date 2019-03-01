Доба на Донбасі обійшлася без втрат серед українських військових

Бойовики 13 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

За минувшие сутки, 28 февраля, в зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе не пострадал ни один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера противник 13 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе в районе Широкино, Лебединского, Водяного, Гнутово, Троицкого, Шумов, Попасной, Золотого и хутора Вольный.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет… По данным разведки, 28 февраля был ликвидирован один и ранены трое оккупантов. Кроме того, уничтожены четыре единицы вооружения и военной техники противника, в том числе самоходная артиллерийская установка и противотанковый ракетный комплекс", - говорится в сообщении.

Также в штабе уточнили, что с утра противник не открывал огонь.

Напомним, ранее сообщалось, что все контрольные пункты на линии разграничения с 1 марта, переходят на весенний график работы.

Отметим, ранее в ОБСЕ призвали улучшить пропускную способность КПВВ на Донбассе.