КПВВ на Донбасі перейшли на весняний графік

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Пропуск транспорту здійснюватиметься з 07:00 до 18:30

Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі Операції об’єднаних сил (ООС) сьогодні, 1 березня, переходять на весняний графік роботи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ООС у Facebook.

Як зазначається, відповідно до розпорядження Командувача об’єднаних сил, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі операції Об’єднаних сил з 1 березня 2019 року переходять на графік весняного періоду.

Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 07:00 до 18:30.

Нагадаємо, за добу, 26 лютого, пункти пропуску на Донбасі перетнули майже 34 тис. осіб. Потік через КПВВ залишається на рівні попередньої доби. Всього лінію розмежування перетнули 33,9 тисячі осіб і 4,1 тисячі транспортних засобів.

РБК-Україна писало, що спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі Мартін Сайдік закликав сторони до збільшення пропускної здатності КПВВ на Донбасі, а також зайнятися розмінуванням прилеглих до них доріг.