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КПВВ на Донбасі перейшли на весняний графік

Новини » Суспільство    01.03.2019 - 08:11
КПВВ на Донбасі перейшли на весняний графік
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Пропуск транспорту здійснюватиметься з 07:00 до 18:30

Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі Операції об’єднаних сил (ООС) сьогодні, 1 березня, переходять на весняний графік роботи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ООС у Facebook

Як зазначається, відповідно до розпорядження Командувача об’єднаних сил, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі операції Об’єднаних сил з 1 березня 2019 року переходять на графік весняного періоду.

Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 07:00 до 18:30.

КПВВ на Донбасі перейшли на весняний графік

Нагадаємо, за добу, 26 лютого, пункти пропуску на Донбасі перетнули майже 34 тис. осіб. Потік через КПВВ залишається на рівні попередньої доби. Всього лінію розмежування перетнули 33,9 тисячі осіб і 4,1 тисячі транспортних засобів.

РБК-Україна писало, що спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі Мартін Сайдік закликав сторони до збільшення пропускної здатності КПВВ на Донбасі, а також зайнятися розмінуванням прилеглих до них доріг. 

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