Доба на Донбасі обійшлася без втрат серед українських військових

Бойовики вчора дев'ять разів порушили режим припинення вогню

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в ходе боевых действий 3 февраля не пострадал ни один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера боевики девять раз нарушили режим прекращения огня в районе населенных пунктов Павлополь, Новоселовка, Вольный, Новотошковское, Луганское, Зайцево, Золотое-4, Крымское.

"Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 3 февраля ликвидированы три боевика, с утра противник огонь не открывал.

Напомним, ранее сообщалось, что боец 79 десантно-штурмовой бригады Николай Гриненко, который исчез на Донбассе 23 января, попал в плен к боевикам. По заявлением украинской стороны, на военнослужащего в плену осуществлялось "колоссальное психологическое давление".

Ранее также стало известно, что на Донбассе местный житель пытался вывезти взрывчатку из оккупированных территорий.