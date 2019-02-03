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На Донбасі місцевий житель намагався вивезти вибухівку з окупованих територій

Новини » Надзвичайні події    03.02.2019 - 20:39
На Донбасі місцевий житель намагався вивезти вибухівку з окупованих територій
Фото: вилучена вибухівка (facebook.com/oleh.slobodyan)

Житель Маріуполя намагався вивезти 2 тротилові шашки

Прес-секретар голови Державної прикордонної служби Олег Слободян повідомив, що сьогодні, 3 лютого, на КПВВ "Гнутово" прикордонники виявили в автомобілі громадянина приховану вибухівку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Слободяна в Facebook.

Слободян розповів, що зранку житель Маріуполя виїхав на власному автомобілі до окупованої території, а вже після обіду повертався назад.

"Під час ретельного огляду його автомобіля офіцери сектору контррозвідки УВВБ Донецько-Луганського регіонального управління спільно зі співробітниками СБУ, що діють в районі ООС, виявили приховані під заднім сидінням дві тротилові шашки вагою 400 Гр.", - повідомив Слободян.

Водій був затриманий, наразі відбувається першочергові невідкладні слідчі дії.

 

Фото: вилучена вибухівка (facebook.com/oleh.slobodyan)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі затримали чоловіка, який намагався вступити до лав бойовиків.  У суботу, 2 лютого, військові зі складу Об'єднаних сил помітили невстановлену особу в тилу своїх позицій, яка не реагувала на сигнали розпізнавання, через що була затримана.

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