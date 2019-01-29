Доба на Донбасі обійшлася без втрат серед українських військових

Бойовики за добу п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе минувшие сутки, 28 января, обошлись без потерь среди украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера боевики пять раз нарушили режим прекращения огня в районе Широкино, Марьинки, Крымского, Травневого и Новотошковского.

"Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал", - говорится в сообщении.

С утра обстрелов не зафиксировано. По данным украинской разведки, вчера противник понес потери убитыми и ранеными.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович призвал рассмотреть возможность отправки в Украину миротворческой миссии ООН.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин отметил, что поднимет вопрос предоставления помощи Донбассу на заседании совета министров иностранных дел стран Евросоюза.

"Это будет как раз и видение, что мы можем сделать в смысле наказания РФ, политического давления, возможных санкций, но в том числе и в первую очередь о помощи украинскому Донбассу. Будем говорить об инфраструктурных проектах и о том, как поддержать человеческий капитал", - добавил он.