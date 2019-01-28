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На раді міністрів глав МЗС Євросоюзу Клімкін підніме питання допомоги Донбасу

Новини » Політика    28.01.2019 - 16:00
На раді міністрів глав МЗС Євросоюзу Клімкін підніме питання допомоги Донбасу
Фото: Павло Клімкін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також на засіданні буде обговорюватися питання політичного тиску і санкції у відношенні РФ

На засіданні ради міністрів закордонних справ країн Євросоюзу глава зовнішньополітичного відомства України Павло Клімкін підніме питання надання допомоги Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна.

"На наступному засіданні ради міністрів закордонних справ Європейського союзу в Брюсселі я там буду говорити з міністрами. Тобто це буде як раз і бачення, що ми можемо зробити в сенсі покарання РФ, в сенсі політичного тиску, в сенсі можливих санкцій, але в тому числі і в першу чергу про допомогу українському Донбасу. Будемо говорити про інфраструктурні проекти і про те, як підтримати людський капітал", - сказав Клімкін на прес-конференції.

Нагадаємо, 15 січня військовий вертоліт з міністрами закордонних справ Литви, Латвії, Естонії, Польщі та України не долетів до Маріуполя через погану погоду. Він приземлився на аеродромі в Дніпрі. Зазначимо, міністри повинні були відвідати Донбас. Поїздка була запланована для ознайомлення дипломатів з перешкодами свободу судноплавства через Керченську протоку в порти Бердянська і Маріуполя.

У зв'язку з цим міністри закордонних справ Литви, Латвії, Естонії, Польщі та України провели переговори з міською владою і керівництвом порту міста.

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