Доба на Донбасі обійшлася без втрат

Протягом минулої доби, 16 серпня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат у складі операції Об'єднаних сил немає, передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що противник обстрілював українські позиції з гранатометів різних систем, в тому числі протитанкових, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли велися неподалік населених пунктів Лебединське, Водяне, Мар'їнка, Новолуганське, Зайцеве, Кримське.

"За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було. Від початку поточної доби противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил в районі Павлополя - з автоматичного гранатомета", - зазначили в ООС.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін і президент Франції Еммануель Макрон під час переговорів у понеділок, 19 серпня, обговорять врегулювання ситуації на сході України, в тому числі в рамках нормандського формату.

Раніше президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову. В ході розмови вони погодили нормандську зустріч, на якій будуть підписані нові документи.