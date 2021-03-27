Добу на Донбасі: чотири порушення "тиші", четверо загиблих і двоє поранених

Так, бойовики здійснили прицільний обстріл позицій українських військових поблизу Шумів із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів. Також в передмісті Майорського противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Крім цього бойовики обстріляли з стрілецької зброї позиції ООС поблизу Верхньоторецька.

"В результаті обстрілу чотири захисники зі складу Об'єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та доставили до лікувального закладу. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів", - повідомили в штабі.

З початку поточної доби, 27 березня, зафіксовано одне порушення "тиші" з боку бойовиків.

"Недалеко від населеного пункту Славне противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем. Втрат серед наших захисників з початку поточної доби немає", - додали в штабі.