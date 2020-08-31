Доба на Донбасі: бойовики стріляли поблизу Мар'їнки, застосували безпілотник

За минулу добу, 30 серпня, українські військовослужбовці зафіксували два порушення перемир'я на Донбасі з боку бойовиків. Вогонь у відповідь не відкривали.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Так, поблизу Мар’їнки зафіксували декілька пострілів зі стрілецької зброї з боку збройних формувань Російської Федерації. Також, на цій ділянці фронту, за допомогою ручного протитанкового гранатомету бойовики здійснили дистанційне мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.

Крім того, на Приазов’ї, всупереч домовленостей щодо перемир'я, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу "квардокоптер".

"Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил негайно було здійснено радіоподавлення каналів управління та навігації безпілотника противника, що унеможливило його подальше використання", - йдеться в повідомленні.

У неділю на Донбасі не постраждав жодний військовий. З початку поточної доби, 31 серпня, обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, 29 серпня окупанти порушували перемир'я поблизу Зайцевого.

Крім того, 28 серпня проросійські бойовики застосували гранатомети в районі Авдіївки.