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Доба на Донбасі: бойовики стріляли поблизу Мар'їнки, застосували безпілотник

Автор: Инна Собора

Жодний військовий не постраждав

За минулу добу, 30 серпня, українські військовослужбовці зафіксували два порушення перемир'я на Донбасі з боку бойовиків. Вогонь у відповідь не відкривали.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Так, поблизу Мар’їнки зафіксували декілька пострілів зі стрілецької зброї з боку збройних формувань Російської Федерації. Також, на цій ділянці фронту, за допомогою ручного протитанкового гранатомету бойовики здійснили дистанційне мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.

Крім того, на Приазов’ї, всупереч домовленостей щодо перемир'я, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу "квардокоптер".

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"Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил негайно було здійснено радіоподавлення каналів управління та навігації безпілотника противника, що унеможливило його подальше використання", - йдеться в повідомленні.

У неділю на Донбасі не постраждав жодний військовий. З початку поточної доби, 31 серпня, обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, 29 серпня окупанти порушували перемир'я поблизу Зайцевого.

Крім того, 28 серпня проросійські бойовики застосували гранатомети в районі Авдіївки.

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