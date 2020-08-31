Сутки на Донбассе: боевики стреляли вблизи Марьинки, применили беспилотник

За прошедшие сутки, 30 августа, украинские военнослужащие зафиксировали два нарушения перемирия на Донбассе со стороны боевиков. Огонь в ответ не открывали.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Так, вблизи Марьинки зафиксировали несколько выстрелов из стрелкового оружия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Также, на этом участке фронта, с помощью ручного противотанкового гранатомета боевики совершили дистанционное минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

Кроме того, на Приазовье, вопреки договоренности о перемирии, задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "квардокоптер".

"Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - говорится в сообщении.

В воскресенье на Донбассе не пострадал ни один военный. С начала текущих суток, 31 августа, обстрелов не зафиксировано.

Напомним, 29 августа оккупанты нарушали перемирие вблизи Зайцево.

Кроме того, 28 августа пророссийские боевики применили гранатометы в районе Авдеевки.