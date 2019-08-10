Доба на Донбасі: бойовики порушили перемир'я шість разів

Протягом минулої доби, 9 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили режим припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі. Про це повідомили у прес-службі операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що обстріли велися з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу Лебединського - зі стрілецької зброї;

поблизу Верхньоторецького - з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

двічі неподалік Талаківки - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 2 рази:

неподалік Золотого-4 - з великокаліберного кулемета;

поблизу Оріхового - з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета.

"За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано", - говориться в повідомленні.

Крім того, бойовики вже відкривали вогонь на Донбасі з початку поточної доби - неподалік Світлодарська та Піщевика. Про загиблих чи поранених не повідомляється.

Нагадаємо, 9 серпня в Міноборони заявили, що на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях продовжують діяти групи військових Російської Федераціїї (РФ) з бойовим досвідом у локальних конфліктах.

Як писало РБК-Україна раніше, 8 серпня, бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.