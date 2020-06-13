Доба на Донбасі: 12 обстрілів, поранений військовий

Протягом минулої доби проросійській бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Поранення отримав один український військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Обстріли вели із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Українські військові стріляли у відповідь.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Широкиного бойовики двічі застосували міномети калібру 82 мм. Неподалік Верхньоторецького, Водяного та Мар’їнки агресор задіяв гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Оборонні укріплення на підступах до Авдіївки окупанти двічі обстріляли із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Луганського противник чотири рази, впродовж доби, відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поруч з населеним пунктом Кримське окупанти застосували міномети 82 калібру, автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

За даними розвідки, 12 червня українські військовослужбовці знищили двох та поранили щонайменше трьох російських загарбників.

З початку поточної доби обстріли зафіксовані неподалік населеного пункту Славне та поруч з Луганським. Втрат серед українських захисників немає.

Раніше повідомлялося, що Росія перекинула на окупований Донбас понад 70 вантажівок військового типу, ремонтно-евакуаційні машини, танки та БТРи.

РБК-Україна писало, що бойовики три дні поспіль блокують роботу КПВВ на Донбасі.