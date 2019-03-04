"Суспільне" звільняє виконавчого директора

Олександр Лієв йде з НСТУ у зв'язку з скороченням посади

Исполнительный директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александр Лиев уходит с должности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОТУ.

Отмечается, что роль исполнительного директора требовалась для координации действий по объединению 31 государственной телерадиокомпании в единую Общественную телерадиокомпанию.

"Планово начинается следующий этап реформы, для этого в компании уже утверждена новая структура управления, которая не предусматривает должности исполнительного директора. Собственно этим и объясняется мое увольнение", - заявил Лиев.

Он заявил, что компания готова принять годовой план, финансирование из государственного бюджета в 2019 году на четверть больше, чем в 2018 году. Кроме того, по его словам, ожидается рост коммерческих поступлений, а расходы на содержание ТРК значительно сократились.

НОТУ изменила организационную структуру, председатель правления будет координировать ряд структурных подразделений центральной дирекции.

Напомним, Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины отсрочил дату расторжения контракта с Зурабом Аласанией до 5 мая.

В конце января стало известно, что Аласанию отстранили от руководства "UA: Суспільне". Позже он назвал возможные причины такого решения - отсутствие сюжетов о крестном ходе за единую поместную церковь в июле 2018 году в эфире "UA: Перший" и о заседании Генассамблеи ООН в сентябре с участием Петра Порошенко.