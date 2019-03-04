"Суспільне" звільняє виконавчого директора

Фото: Олександр Лієв (stv.detector.media)

Олександр Лієв йде з НСТУ у зв'язку з скороченням посади

Виконавчий директор Національної суспільної телерадіокомпанії України (НОТУ) Олександр Лієв йде з посади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НСТУ.

Наголошується, що роль виконавчого директора була потрібна для координації дій по об'єднанню 31 державної телерадіокомпанії в єдину Громадську телерадіокомпанію.

"Планово починається наступний етап реформи, для цього в компанії вже затверджена нова структура управління, яка не передбачає посади виконавчого директора. Власне цим і пояснюється моє звільнення", - заявив Лієв.

Він заявив, що компанія готова вжити річний план, фінансування з державного бюджету в 2019 році на чверть більше, ніж у 2018 році. Крім того, за його словами, очікується зростання комерційних надходжень, а видатки на утримання ТРК значно скоротилися.

НСТУ змінила організаційну структуру, голова правління буде координувати ряд структурних підрозділів центральної дирекції.

Нагадаємо, Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України відстрочила дату розірвання контракту з Зурабом Аласанією до 5 травня.

В кінці січня стало відомо, що Аласанію усунули від керівництва "UA: Суспільне". Пізніше він назвав можливі причини такого рішення - відсутність сюжетів про хресну ходу за єдину помісну церкву в липні 2018 році в ефірі "UA: Перший" і про засідання Генасамблеї ООН у вересні за участю Петра Порошенка.