"Суспільне" назвало 10 фактів про формат теледебатів

Фото: Зеленський і Порошенко (колаж РБК-Україна)

У разі присутності на дебатах лише одного кандидата йому надається увесь час для передвиборної агітації

Національна суспільна телерадіокомпанія ("Суспільне") назвала 10 фактів про те, якими мають бути теледебати Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Про це сказано на сторінці у Facebook.

Зокрема, дебати передбачають особисту участь кандидатів, не допускається участь їх представників чи довірених осіб. Вони проводяться за кошти державного бюджету. Так, 1 година дебатів обійдеться державній скарбниці у 6 мільйонів гривень.

Зазначається, що дебати триватимуть 60 хвилин 19 квітня 2019 року з 20:00 до 21:00.

"36 хвилин на дискусію. 4-5 питань від кандидатів один одному. І 5 хвилин на завершальне слово, репліки кандидатів - не більше 30 секунд", - зазначають у "Суспільному".

Підкреслюється, що у разі присутності лише одного кандидата - йому надається увесь час для передвиборної агітації.

Нагадаємо, глава "Суспільного" Зураб Аласанія озвучив позицію по дебатам Петра Порошенка і Володимира Зеленського 19 квітня 2019 року. Він розповів, що буде відбуватися у разі, якщо один з кандидатів або ж обидва не прийдуть на дебати в ефір "Суспільного".

Як писало РБК-Україна раніше, Аласанія заявив, що після офіційних дебатів 19 квітня "Суспільне" може організувати ток-шоу із залученням експертів і журналістів.

Підкреслимо, на дебати за участю кандидатів у президенти Порошенка і Зеленського, які відбудуться на НСК "Олімпійський" 19 квітня о 19:00, заброньовано 12 тис. місць.