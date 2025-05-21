Квартиру затопили, а платить не хотят? Как заставить соседей возместить ущерб
Украинцы, которые живут в многоэтажных домах, практически всегда рискуют столкнуться с затоплением квартиры. Порой виновником такого неприятного события становятся соседи, которые впоследствии отказываются участвовать в ремонте или предоставлять компенсацию за причиненный материальный и моральный ущерб.
Подробнее про обязанности владельцев недвижимости насчет возмещения материального и морального ущерба (причиненного другим лицам), а также алгоритм действий при затоплении жилья и необходимые при этом документы, рассказал в комментарии РБК-Украина адвокат Адвокатского объединения "Актум" Михаил Зуев.
Должен ли владелец квартиры заботиться об имуществе соседей
Согласно действующему Гражданскому кодексу Украины (ГКУ), собственник недвижимого имущества не может:
- использовать право собственности в ущерб правам, свободам и достоинству граждан, интересам общества;
- ухудшать экологическую ситуацию и природные качества земли.
Кроме того, вред (причиненный неправомерными решениями, действиями или бездействием) личным неимущественным правам физического или юридического лица, а также вред, причиненный имуществу другого человека, возмещается в полном объеме - лицом, которое его нанесло.
"Человек, причинивший вред, освобождается от его возмещения, если он докажет, что вред причинен не по его вине", - отметил эксперт.
Кроме того, Зуев привел разъяснения из постановления пленума Верховного суда Украины "О практике рассмотрения судами гражданских дел по искам о возмещении вреда".
Речь идет о том, что "вред, причиненный личности и имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, которое его причинило - при условии, что действия последнего были неправомерными, между ними и вредом есть непосредственная причинная связь и есть вина указанного человека".
Что известно о практике возмещения морального вреда
В соответствии со статьей 23 ГКУ, человек имеет право на возмещение морального вреда, причиненного вследствие нарушения его прав.
Адвокат объяснил, что моральный вред "заключается в душевных переживаниях, которые физическое лицо испытало в связи с уничтожением или повреждением его имущества".
При этом моральный вред может возмещаться:
- деньгами;
- другим имуществом;
- другим способом.
Кто может быть виноват в затоплении квартиры
По словам Зуева, виновником затопления квартиры может быть:
- собственник жилья;
- пользователь жилого помещения (наниматель);
- компания-застройщик, построившая жилье (в строительство которого человек инвестировал свои средства, однако по разным причинам не оплатил полный размер денежного взноса и, соответственно, не оформил право собственности на жилье);
- балансодержатель многоквартирного дома, в котором произошло затопление квартиры;
- исполнитель услуг по содержанию внутридомовых сетей тепло- или водоснабжения.
Как зафиксировать причиненный материальный и моральный ущерб: инструкция
Эксперт предоставил также пошаговую инструкцию: как действовать и как фиксировать причиненный материальный и моральный ущерб в результате затопления квартиры
Прежде всего, необходимо зафиксировать факт затопления.
"Вызовите представителя управляющей компании/ЖЭКа/ОСМД или иной организации. Они должны составить Акт о заливе квартиры - определить виновника и причину залития квартиры и зафиксировать имеющиеся повреждения", - пояснил адвокат.
Он уточнил, что в таком Акте обязательно указываются:
- источник затопления;
- дата и время происшествия;
- объем повреждений.
"Обязательно сделайте фото/видео повреждений - это важные доказательства для суда", - подчеркнул Зуев.
После этого, по его словам, нужно оценить ущерб - нанесенный имущественный ущерб.
"Обратитесь к независимому оценщику, который составит Отчет о материальном ущербе (стоимость ремонта, испорченного имущества и т.д.)", - объяснил адвокат.
Кроме того, он посоветовал пытаться урегулировать конфликт в досудебном порядке - направить претензию виновнику (соседям) с требованием возмещения убытков.
"При составлении Акта фиксации повреждения вашего имущества в результате затопления квартиры, вы можете обращаться к соседям по возмещению ущерба в денежном эквиваленте или возмещению (авансированию) услуг по ремонтным работам", - рассказал эксперт.
Он добавил, что при этом нужно в письменной (произвольной) форме изложить:
- суть ситуации;
- сумму убытков;
- свое требование компенсировать расходы;
- указать сроки для добровольного решения.
Такой документ юрист советует отправить заказным письмом - с уведомлением о вручении.
"В таких делах ключевую роль играет правильно оформленный Акт о затоплении. Если соседи не идут на контакт, не пытайтесь договориться "по-доброму" - действуйте решительно, но в правовом поле. Мы сопровождаем подобные дела на всех этапах - от составления претензии до судебного решения", - поделился адвокат.
Что делать, когда виновник игнорирует добровольное возмещение
Зуев отметил: в случае отказа виновника от добровольного возмещения причиненного вашему имуществу вреда, необходимо обращаться с исковым заявлением в суд - для защиты своих прав.
К исковому заявлению (составленному в соответствии с требованиями действующего законодательства) нужно обязательно приложить следующие документы:
- документы, подтверждающие право собственности или владения квартирой;
- акт о затоплении квартиры, оформленный в соответствии с Правилами содержания жилых домов и придомовых территорий;
- документы, подтверждающие стоимость убытков, причиненных в результате затопления квартиры.
Адвокат уточнил, что подтвердить объем нанесенного ущерба может:
- сметный расчет стоимости объекта строительства по ремонтно-восстановительной работе квартиры, проведенный архитектором, полномочия которого подтверждаются соответствующим сертификатом (зарегистрированным в реестре сертифицированных архитекторов);
- заключение судебной строительно-технической экспертизы;
- отчет, составленный лицом, имеющим сертификат субъекта оценочной деятельности;
- отчет об определении стоимости восстановительных ремонтно-строительных работ;
- заключение об оценке имущества.
В завершение, к исковому заявлению нужно приложить:
- счет и квитанцию об уплате услуг по подготовке заключения о размере ущерба, причиненного затоплением;
- акт приема выполненных работ по подготовке такого заключения;
- квитанцию об уплате судебного сбора (если вы не относитесь к категории лиц, освобожденных от уплаты судебного сбора, согласно закону Украины "О судебном сборе").
Напомним, ранее мы рассказывали, когда можно делать "шумный" ремонт в квартире, чтобы избежать жалоб соседей и штрафов
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