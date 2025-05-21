Квартиру затопили, а платить не хотят? Как заставить соседей возместить ущерб

Украинцы, которые живут в многоэтажных домах, практически всегда рискуют столкнуться с затоплением квартиры. Порой виновником такого неприятного события становятся соседи, которые впоследствии отказываются участвовать в ремонте или предоставлять компенсацию за причиненный материальный и моральный ущерб.

Подробнее про обязанности владельцев недвижимости насчет возмещения материального и морального ущерба (причиненного другим лицам), а также алгоритм действий при затоплении жилья и необходимые при этом документы, рассказал в комментарии РБК-Украина адвокат Адвокатского объединения "Актум" Михаил Зуев .

Должен ли владелец квартиры заботиться об имуществе соседей

Согласно действующему Гражданскому кодексу Украины (ГКУ), собственник недвижимого имущества не может:

использовать право собственности в ущерб правам, свободам и достоинству граждан, интересам общества;

ухудшать экологическую ситуацию и природные качества земли.

Кроме того, вред (причиненный неправомерными решениями, действиями или бездействием) личным неимущественным правам физического или юридического лица, а также вред, причиненный имуществу другого человека, возмещается в полном объеме - лицом, которое его нанесло.

"Человек, причинивший вред, освобождается от его возмещения, если он докажет, что вред причинен не по его вине", - отметил эксперт.

Кроме того, Зуев привел разъяснения из постановления пленума Верховного суда Украины "О практике рассмотрения судами гражданских дел по искам о возмещении вреда".

Речь идет о том, что "вред, причиненный личности и имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, которое его причинило - при условии, что действия последнего были неправомерными, между ними и вредом есть непосредственная причинная связь и есть вина указанного человека".

Что известно о практике возмещения морального вреда

В соответствии со статьей 23 ГКУ, человек имеет право на возмещение морального вреда, причиненного вследствие нарушения его прав.

Адвокат объяснил, что моральный вред "заключается в душевных переживаниях, которые физическое лицо испытало в связи с уничтожением или повреждением его имущества".

При этом моральный вред может возмещаться:

деньгами;

другим имуществом;

другим способом.

Кто может быть виноват в затоплении квартиры

По словам Зуева, виновником затопления квартиры может быть:

собственник жилья;

пользователь жилого помещения (наниматель);

компания-застройщик, построившая жилье (в строительство которого человек инвестировал свои средства, однако по разным причинам не оплатил полный размер денежного взноса и, соответственно, не оформил право собственности на жилье);

балансодержатель многоквартирного дома, в котором произошло затопление квартиры;

исполнитель услуг по содержанию внутридомовых сетей тепло- или водоснабжения.

Как зафиксировать причиненный материальный и моральный ущерб: инструкция

Эксперт предоставил также пошаговую инструкцию: как действовать и как фиксировать причиненный материальный и моральный ущерб в результате затопления квартиры

Прежде всего, необходимо зафиксировать факт затопления.

"Вызовите представителя управляющей компании/ЖЭКа/ОСМД или иной организации. Они должны составить Акт о заливе квартиры - определить виновника и причину залития квартиры и зафиксировать имеющиеся повреждения", - пояснил адвокат.

Он уточнил, что в таком Акте обязательно указываются:

источник затопления;

дата и время происшествия;

объем повреждений.

"Обязательно сделайте фото/видео повреждений - это важные доказательства для суда", - подчеркнул Зуев.

После этого, по его словам, нужно оценить ущерб - нанесенный имущественный ущерб.

"Обратитесь к независимому оценщику, который составит Отчет о материальном ущербе (стоимость ремонта, испорченного имущества и т.д.)", - объяснил адвокат.

Кроме того, он посоветовал пытаться урегулировать конфликт в досудебном порядке - направить претензию виновнику (соседям) с требованием возмещения убытков.

"При составлении Акта фиксации повреждения вашего имущества в результате затопления квартиры, вы можете обращаться к соседям по возмещению ущерба в денежном эквиваленте или возмещению (авансированию) услуг по ремонтным работам", - рассказал эксперт.

Он добавил, что при этом нужно в письменной (произвольной) форме изложить:

суть ситуации;

сумму убытков;

свое требование компенсировать расходы;

указать сроки для добровольного решения.

Такой документ юрист советует отправить заказным письмом - с уведомлением о вручении.

"В таких делах ключевую роль играет правильно оформленный Акт о затоплении. Если соседи не идут на контакт, не пытайтесь договориться "по-доброму" - действуйте решительно, но в правовом поле. Мы сопровождаем подобные дела на всех этапах - от составления претензии до судебного решения", - поделился адвокат.

Что делать, когда виновник игнорирует добровольное возмещение

Зуев отметил: в случае отказа виновника от добровольного возмещения причиненного вашему имуществу вреда, необходимо обращаться с исковым заявлением в суд - для защиты своих прав.

К исковому заявлению (составленному в соответствии с требованиями действующего законодательства) нужно обязательно приложить следующие документы:

документы, подтверждающие право собственности или владения квартирой;

акт о затоплении квартиры, оформленный в соответствии с Правилами содержания жилых домов и придомовых территорий;

документы, подтверждающие стоимость убытков, причиненных в результате затопления квартиры.

Адвокат уточнил, что подтвердить объем нанесенного ущерба может:

сметный расчет стоимости объекта строительства по ремонтно-восстановительной работе квартиры, проведенный архитектором, полномочия которого подтверждаются соответствующим сертификатом (зарегистрированным в реестре сертифицированных архитекторов);

заключение судебной строительно-технической экспертизы;

отчет, составленный лицом, имеющим сертификат субъекта оценочной деятельности;

отчет об определении стоимости восстановительных ремонтно-строительных работ;

заключение об оценке имущества.

В завершение, к исковому заявлению нужно приложить: