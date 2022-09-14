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Чи існує загроза наступу РФ в Миколаївській області: відповідь Кіма

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Миколаїв, Середа 14 вересня 2022 17:18
Чи існує загроза наступу РФ в Миколаївській області: відповідь Кіма Фото: Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські військові можуть спробувати провести наступ в окремих районах Миколаївської області, але він буде безуспішним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"У рашистів не вистачає сил і засобів для успішного нападу на Миколаїв, проте на окремих ділянках фронту вони можуть зробити наступальні дії. Ця історія не може бути успішною, але ризики досі є, оскільки російські загарбники вже неодноразово вдавалися до нелогічних дій", - заявив Кім.

Він також додав, що на даний момент необхідності в терміновій евакуації жителів Миколаєва немає, але влада готова до будь-якого розвитку подій.

Нагадаємо, 10 вересня російські окупанти завдали чергового удару по Миколаєву.

Також ми писали, що, за словами Кіма, активні бої на Херсонському напрямку відволікають російських окупантів від Миколаївської області.

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Миколаївська область Виталий Ким Війна Росії проти України
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