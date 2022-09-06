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Активні бої під Херсоном відволікають окупантів від Миколаївської області, - Кім

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Миколаїв, Вівторок 06 вересня 2022 14:24
Активні бої під Херсоном відволікають окупантів від Миколаївської області, - Кім Фото: глава Миколаївської ОВВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Активні бої на Херсонському напрямку відволікають російських окупантів від Миколаївської області. У зв'язку з цим в регіоні зменшилася кількість обстрілів.

Про це заявив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

За його словами, за минулу добу зафіксовано обстріл тільки однієї громади регіону - Баштанської.

Кім підкреслив, що українські військові б'ють по пускових установках, з яких росіяни обстрілюють Миколаїв.

"Це впливає, тому що активні бойові дії зараз відволікають увагу російських окупантів. Також поразки терплять пускові установки, які ворог використовує для того, щоб обстрілювати мирне населення Миколаєва. І це має сенс", - сказав Кім.

Нагадаємо, в суботу, 3 вересня, російська армія завдала удару по Висунську, в Миколаївській області, в результаті атаки загинула дитина.

Раніше повідомлялося, що в суботу у Миколаєві сталися вибухи після оголошення повітряної тривоги. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини.

Також раніше Кім розповів про ситуацію з водою в Миколаєві. За його словами, проблеми з питною водою в місті неможливо вирішити найближчим часом. Найшвидший спосіб - це деокупація Херсонської області та відновлення водогону з Дніпра.

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Миколаївська область Виталий Ким Війна Росії проти України
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