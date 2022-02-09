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Вночі мокрий сніг, а вдень до +12: синоптик опублікувала прогноз погоди на завтра

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Україна, Середа 09 лютого 2022 14:10
Вночі мокрий сніг, а вдень до +12: синоптик опублікувала прогноз погоди на завтра Фото: в Україні завтра очікується мокрий сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Завтра, 10 лютого, в Україні очікується відносно тепла погода. Проте у частині регіонів вночі пройде мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на синоптика Наталію Діденко в Facebook.

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За даними синоптика, в ніч на 10 лютого мокрий сніг і дощ накриють західні та північні області. Вдень невеликі опади прогнозуються на сході країни і в деяких районах Дніпропетровської області.

Також на всій території України, крім півдня, можливий поривчастий вітер.

Температура повітря протягом дня коливатиметься від + 5 до + 10 градусів. У західних і південних областях стовпчики термометрів покажуть до +12 градусів, водночас на сході і півночі повітря прогріється лише до +2... + 5 градусів.

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У столиці завтра вдень буде сухо, але вночі можливий мокрий сніг або дощ. Синоптик попередила про пориви вітру.

Температура повітря встановиться в межах + 7 градусів. У темний час доби очікується похолодання до нуля градусів.

Вночі мокрий сніг, а вдень до +12: синоптик опублікувала прогноз погоди на завтра

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде до +10 градусів. Однак вночі температура опуститься до нуля.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, 9 лютого через сніг і туман морські порти в Одесі, Маріуполі і Чорноморську змушені були обмежити вантажні операції з зерном.

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