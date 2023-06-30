Суровикин был тайным VIP-членом "Вагнера", - CNN

Российский генерал Сергей Суровикин был тайным членом ЧВК "Вагнера". Он входил в круг высокопоставленных российских военных, являвшихся VIP-членами компании Евгения Пригожина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Американское издание, ссылаясь на эксклюзивные документы, отмечает, что Суровикин, которого называют "генерал Армагеддон", был секретным участником "Вагнера".

Он и еще 30 других высокопоставленных российских военных и разведчиков, по данным российского "Центра Досье", были почетными членами ЧВК.

"Было известно, что Суровикин имел связи с группой наемников, но документы вызывают сомнения в близости высокопоставленных российских военных и Вагнера", - говорится в материале.

CNN отмечает, что остается непонятным, что предполагает VIP-членство "Вагнера", в частности, какая финансовая выгода. Частная военная компания не ответила на запросы издания.

Кто такой Суровикин

Генерал Сергей Суровикин с начала октября 2022 командовал оккупационными войсками РФ в Украине. В январе его отстранили от этой должности. Суровикина также называют "генерал Армагеддон" из-за его преступных приказов бомбардировать Сирию.

После неудачного бунта главаря "вагнеровцев" Пригожина СМИ сообщили, что Суровикина задержали. В сети писали, что он якобы поддержал Пригожина, хотя российский генерал записал видео, где призвал "вагнеровцев" остановиться.

Детальнее о чистках в России и почему могли задержать Суровикина - в материале РБК-Украина.