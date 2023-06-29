Суровикина готовили на место Шойгу: эксперт объяснил суть конфликта в Минобороны РФ

По его словам, пока нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть арест Суровикина. Однако если это правда, то удивляться не стоит.

"Дело в том, что Суровикин - это не просто близкий к Пригожину генерал. Он должен был заменить Шойгу в должности министра обороны, его к этому готовили. Как и генерала Михаила Мизинцева ("мясник Мариуполя", - ред.) вместо начальника Генштаба Герасимова", - рассказал Коваленко.

Он отметил, что Суровикин и Мизинцев являются карманными генералами ФСБ, несмотря на то, что находятся в Министерстве обороны.

"Неудивительно, что Суровикин мог общаться с Пригожиным. У них был общий язык, потому что ЧВК "Вагнера" - это фактически силовой филиал ФСБ, который создавался на рубеже 2012/2013 годов как конкурент частным военным компаниям Минобороны. Как мы видим, это был достаточно успешный проект", - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что российские силовые структуры - Минобороны, ФСБ, ГРУ или внешняя разведка - не монолитны, в каждой из них есть свои группы влияния и кулуарные баталии.

По его словам, группа Пригожина-Суровикина-Мизинцева вместе с еще одним претендентом на пост министра обороны Алексеем Дюминым (бывший охранник Путина, сейчас губернатор Тульской области) и основателем ЧВК "Вагнера" Дмитрием Уткиным "играет именно за ФСБ-шную башню".

"Какой цели пыталась достичь эта группа? Настолько амбициозной, что об этом не думали даже при КГБ, а именно - взять под контроль министерство обороны и Генштаб, поставив там своих людей. Они не смогли это сделать путем постоянной дискредитации Шойгу и Герасимова, и было решено действовать уже силовым методом из-за мятежа", - добавил Коваленко.

Суровикина арестовали после мятежа Пригожина

Напомним, основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, вместе со своими наемниками на прошлой неделе устроил мятеж в России.

Он обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу, с которым имеет длительную рознь, в умышленном ударе по "вагнеровцам" и объявил так называемый "марш справедливости", заявляя, что достанется Москвы и "разберется" не только из Шойгу, но и главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Однако бунт Пригожина не продержался даже сутки.

По данным New York Times, генерал Сергей Суровикин, бывший командующий российскими силами вторжения в Украину, заранее знал, что главарь наемников "Вагнера" планировал военный мятеж.

Позже в СМИ появилась информация, что Суровикина задержали после неудачного мятежа наемников ЧВК "Вагнера". Его подозревают в том, что он избрал сторону Евгения Пригожина во время мятежа.

О том, что происходит вокруг Суровикина и о возможных чистках в российской армии, - читайте в материале РБК-Украина.