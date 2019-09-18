У Суркова заявили про загрозу зриву саміту "нормандської четвірки" через Україну

Відмова України на переговорах у Мінську письмово закріпити "формулу Штайнмайєра" ставить під загрозу зустріч лідерів нормандського формату. Про це заявив директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, наближений до переговірника з російської сторони та помічника президента РФ Владислава Суркова, передають російським ЗМІ.

За його словами, сьогоднішні дії української делегації ставлять під загрозу проведення зустрічі нормандської четвірки.

"Тим самим Київ представив себе як ненадійного і безвідповідального партнера", - зазначив Чеснаков.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що українська сторона контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі відмовилася письмово закріплювати так звану "формулу Штайнмайєра". Зокрема, такі дії делегація пояснила тим, що цей документ не передбачений мінським комплексом заходів.

До цього в Кремлі заявили, що саміт "нормандської четвірки" може пройти в жовтні. Також російська сторона зазначила, що вимагатиме на зустрічі лідерів РФ, України, Німеччини та Франції письмових угод.