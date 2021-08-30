Суркіс розповів, за яких умов успіх "Динамо" в Лізі чемпіонів можливий

"Блискуча гра, яка була в першому таймі, дає підстави з оптимізмом дивитися на те, що "Динамо" має проводити весь матч у такому темпі, з таким же малюнком гри та не зупиняючись. У другій половині матчу ми грали без середини поля - усі побігли атакувати. Тому добре, що захист і воротар зіграли надійно", - каже Суркіс.

При цьому, за його словами, в Лізі чемпіонів ФК "Динамо" цього прощати не будуть.

"На тлі цієї великої перемоги, при всьому задоволенні, яке ми отримали від гри, хлопцям потрібно задуматися над тим, щоб не втрачати концентрацію ні на хвилину матчу. Адже суперники в групі Ліги чемпіонів - "Барселона", "Баварія" і "Бенфіка" - нам цього не пробачатимуть. Тому динаміка в грі "Динамо" з цими командами повинна зберігатися з першої до останньої секунди матчу - і тоді, упевнений, ми зможемо з великим оптимізмом дивитися в майбутнє", - додає почесний член УЄФА.

Коментуючи жеребкування Суркіс нагадав, про різні випадки, що траплялись раніше, наголосивши, що "лише від футболістів та тренерського штабу залежить настрій 14 вересня".

"Давайте не будемо зараз мріяти - і лише від футболістів та тренерського штабу залежить наш настрій 14 вересня після першої гри з "Бенфікою". Ми обігрували й лісабонців, тому давайте концентруватися на іншому - хлопці їдуть до збірної, де захищатимуть честь країни, що є колосальною відповідальністю, тому що ми всі спостерігатимемо за матчами проти Казахстану та Франції. Потрібно, щоб вони показали гідний результат у національній команді й із хорошим настроєм повернулися до клубу та концентрувалися на матчі чемпіонату України проти "Металіста-1925" та грі Ліги чемпіонів із "Бенфікою", - впевнений він.

Також він дуже позитивно охарактеризував нового тренера української збірної.

"Я хочу сказати, що він був тренером у дитячій школі "Динамо", коли я ще був президентом клубу. Це спеціаліст, якому нічого не потрібно доводити на сьогодні. Він – фахівець досвідчений, професіональний тренер, зі своєю ідеєю гри. Це він довів на чемпіонаті світу в Польщі, перемігши зі своїми підопічними. Ніхто не вважав збірну України фаворитом, але команда дала результат, який ніхто не очікував. У нього є тренерський штаб, якому він довіряє, є гравці, з якими він уже переговорив особисто. Упевнений, він зосередиться на задачі набрати якомога більше очок, і з його слів, для національної команди кожна гра буде як фінал. Гра забудеться, при цьому бажано, щоб рахунок був на нашу користь після кожного матчу", - виказав свою думку Суркіс.