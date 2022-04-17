"Динамо" відмовилося відпускати гравців до збірної України: у мережі з'явився документ

Керівництво київського "Динамо" вирішило не відпускати гравців першої команди до збірної України наприкінці квітня. Тренерський штаб "синьо-жовтих" запланував тренувальний збір перед матчем проти Шотландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KDK .

Чемпіон України надіслав офіційний лист до УАФ із відмовою відпустити гравців до лав національної команди. Причина – товариські матчі в травні проти низки клубів у рамках благодійного турне. У керівництві "Динамо" вважають, що виконавці отримають достатньо ігрової практики для вдалих виступів у збірній.

"Київський клуб готовий відпустити своїх гравців лише 23 травня. Але, за поки що непідтвердженою інформацією, в збірній зараз екстрено шукають можливості відмовитись від "динамівців" взагалі через таку позицію", – йдеться в повідомленні.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков раніше поділився планами національної команди щодо підготовки перед матчем плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 проти Шотландії. Тренувальний збір "синьо-жовтих" мав розпочатися 28 квітня.