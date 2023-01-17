Спутниковые снимки показали развертывание российских войск на одном из полигонов Беларуси

На спутниковых снимках белорусского полигона "Лепельский" можно увидеть более сотни единиц военной техники, а также палаточный городок для солдат. Полигон находится в Витебской области, на севере Беларуси. Он одним из первых стал принимать российские войска после того, как в России объявили о начале мобилизации.

На снимках Planet Labs за 6 января можно увидеть десятки БМП, танков и КамАЗов. Общее количество техники - не менее 150 единиц. Также в восточных и западных частях полигона расположены два полевых лагеря примерно на 14 и 30 палаток.