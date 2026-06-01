Спутник показал последствия ударов СБУ по нефтебазе в Армавире

На опубликованных кадрах видно линейную производственно-диспетчерскую станцию в городе Армавир после атаки дронов. На территории объекта четко зафиксировано повреждение по меньшей мере одного из резервуаров топливной инфраструктуры.

Кроме того, спутник зафиксировал другой резервуар на этой же нефтебазе, который был поражен еще в марте этого года. Сейчас видно, что его так и не отремонтировали и не заменили.

Успешную отработку по российскому военно-промышленному объекту подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что поражение нефтебазы является спецоперацией СБУ.

Фото: последствия ударов по нефтебазе в Армавире (t.me/cxemu)

По словам главы государства, подобные удары являются составляющей стратегии принуждения страны-агрессора к миру.

Напомним, вражеские нефтяные объекты регулярно становятся целями атак беспилотников. В ночь на 30 мая под атакой дронов оказались сразу несколько объектов топливной инфраструктуры России и оккупированного Крыма.

Тогда в Таганроге загорелись танкер и резервуар с топливом на территории порта. Также российские и OSINT-ресурсы сообщали о вероятных ударах по нефтебазе в Армавире и нефтяной инфраструктуре в Феодосии.