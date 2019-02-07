Супрун: заступники не можуть підписувати важливі накази

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Супрун пояснила, чому її відсторонення блокує роботу МОЗ

Заступники відстороненої від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун не можуть підписувати важливі накази. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Супрун.

Вона пояснила, що суд заборонив їй вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра, включно з уповноваженням заступників підписувати документи замість неї. За її словами, заступники не можуть підписувати накази про розмитнення і розподіл ліків, а також про направлення людей на лікування за кордоном.

"Тому зараз увага і робота уряду і нашої команди сконцентрована на тому, щоб якомога швидше виправити ситуацію і не ставити під загрозу життя пацієнтів", - зазначила Супрун.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що рішення суду про відсторонення Супрун є загрозою реформі медицини.

До цього Супрун прокоментувала рішення суду про відсторонення. Вона зазначила, що ніщо так не об'єднує українське суспільство як захист змін у медичній сфері. У зв'язку з рішенням суду підтримку Супрун також висловив президент України Петро Порошенко.