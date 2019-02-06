У Супрун немає політичного мандата займатися реформою охорони здоров'я, - політолог

Фото: Олег Ляшко (РБК-Україна)

Експерт зазначив роль Ляшко в ситуації навколо відсторонення Супрун

Питання правомірності перебування громадянки США Уляни Супрун на посаді в.о. міністра охорони здоров'я України визрівав не один місяць. Про це заявив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, коментуючи ситуацію навколо ймовірної відставки Супрун з посади в.о. міністра охорони здоров'я України, повідомляє РБК-Україна.

Він зазначив, що багато хто про це говорив, але рішення не було. На думку Карасьова, лідер Радикальної партії Олег Ляшко став першим депутатом парламенту, який показав, що вирішити питання можна не словами, а виключно конкретними, рішучими діями.

Експерт зазначив, що протягом 2,5 років Супрун очолює міністерство, не будучи при цьому повноцінним міністром.

"Враховуючи те, що парламент за неї не голосував, у Верховній раді знайшлася група депутатів, зокрема в комітеті з охорони здоров'я, яка постійно піднімала цю тему. Те, що вдалося зробити рішенням Окружного адміністративного суду, а саме - тимчасово усунути Супрун від посади за позовом Ігоря Мосійчука, найближчого соратника Олега Ляшка, говорить про те, що потрібно рішуче діяти. Виборець, та й в цілому прості люди, всі ті, хто сьогодні не вписуються в реформу Супрун, хочуть бачити саме справи. І звичайно, після рішення суду про її відсторонення від посади, проблема її відставки, або її громадянства набуває нового звучання", - говорить Карасьов.

Експерт зазначив, що після того, як суд сказав своє слово, уряд та парламент вирішили правове питання з усіма, так званими "в.о. міністрів".

"Можна про реформу сперечатися: хороша вона чи погана, призведе Супрун систему охорони здоров'я до знищення або навпаки створить нову суперефективную систему. Питання в іншому. Не маючи політичного мандата на проведення реформи, а тільки міністр має такий мандат, Супрун і її команда реформаторів тепер будуть наштовхуватися на опір, обмеження, нерозуміння і так далі. А якщо реформа не вийде і через кілька років ми побачимо, що її результати, м'яко кажучи, недостатні, не виводять нашу медицину на європейський рівень охорони здоров'я? Тоді і будуть говорити, що громадянка США, не володіючи політичним мандатом, привела Україну до невтішного результату. Тому, питання не в Супрун і не в самій медичній реформі. Питання в тому, щоб будь-міністр, який проводить реформи у своїй галузі, мав на те політичний мандат і українське громадянство", - акцентує Карасьов.

Експерт резюмував, що питання, поставлене руба членами Радикальної партії Ляшка, безумовно, є кроком вперед, який дозволить відкрити вікно нових можливостей для повноцінного, соціально орієнтованого реформування охорони здоров системи України.