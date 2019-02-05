Суд роз'яснив рішення про відсторонення Супрун

Фото: Уляна Супрун (Віталій Носач/РБК-Україна)

У суді зазначили, що Супрун всупереч закону досі має два громадянства

Окружний адміністративний суд міста Києва роз'яснив своє рішення про відсторонення Уляни Супрун з посади в.о. міністра охорони здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу суду.

Вказано, що суд розглянув заяву про забезпечення адміністративного позову, подану Ігорем Мосійчуком.

"Ухвалою суду від 5 лютого 2019 року таку заяву було задоволено частково. Зокрема, судом ухвалено - заборонити першому заступнику міністра охорони здоров’я України Супрун Уляні Надії вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров’я України. У той же час, відповідачу не було заборонено здійснювати повноваження, які були делеговані йому як заступнику міністра", - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що своє рішення суд мотивував наявністю ознак очевидної протиправності у тимчасовому виконанні першим заступником міністра охорони здоров’я повноважень такого міністра у строк, що перевищує один місяць з моменту наділення особи відповідними повноваженнями (27 липня 2016 року).

Разом з тим судом було встановлено, що поза межами такого строку перший заступник міністра охорони здоров’я України може виконувати виключно ті повноваження міністра охорони здоров'я, які були йому надані за дорученням такого міністра. Водночас, станом на час прийняття рішення про забезпечення адмінпозову, докази прийняття такого розпорядчого документу відсутні.

"Суд врахував доводи позивача про те, що у 2015 році Супрун Уляна Надія отримала громадянство України і, водночас, досі перебуває у іноземному громадянстві (громадянство США), в той час як відповідно до закону "Про громадянство України" в Україні існує єдине громадянство", - зазначили у суді.

Крім того, роз'яснення рішення по Супрун оприлюднив і суддя-спікер Богдан Санін на своїй сторінці в Facebook.

Фото: роз'яснення рішення по Супрун

Як писало РБК-Україна раніше, Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

Нагадаємо, Кабмін оскаржить рішення суду про відсторонення Уляни Супрун.

Додамо, представник уряду у Верховній раді Вадим Денисенко прогнозує, що Кабмін буде боротися за те, щоб Супрун залишилася на своїй посаді.