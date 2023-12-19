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"Супероружие" Путина не достигает целей в Украине, - британская разведка

Фото: Ракеты "Кинжал" не достигают целей в Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Путин объявил баллистические ракеты "Кинжал" своим "супероружием", которое играет важную роль в военной доктрине Кремля. Однако украинская ПВО сбивает эти цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 14 декабря российские ВВС впервые с августа 2023 года применили баллистическую ракету воздушного базирования "Кинжал". Россия запустила как минимум одну ракету по центральной Украине, вероятно, нацеленной на военный аэродром.

По данным британской разведки, "Кинжал" одно из шести видов "супероружия", заявленных президентом Путиным в 2018 году, призвано сыграть важную роль в будущей военной доктрине России. В войне с Украиной Россия приберегает это оружие для того, что она считает ценными и хорошо защищенными целями.

Россия уже применяла "Кинжалы" ранее. "Многие из запусков, вероятно, не достигли намеченных целей, в то время как Украине также удалось перехватить атаки этой якобы "непобедимой" системы", - отмечают в Минобороны Британии.

Patriot против "Кинжала"

В конце ноября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что после получения Украиной некоторых образцов западных систем ВВО Вооруженные силы смогли поражать гиперзвуковые и баллистические ракеты.

"Сейчас мы уже имеем 15 сбитых "Кинжалов". Плюс еще десятки сбитых баллистических ракет, летевших на Киев. Patriot себя показал", - сказал полковник.

Кроме того, 14 декабря российская армия атаковала Староконстантинов в Хмельницкой области ракетами "Кинжал". "О последствиях, тем более работы "Кинжалов", а это был Х-47 "Кинжал", мы не говорим. Пусть враг делает свои выводы. Не будем давать информацию, куда они целили, попали или не попали", - сказал Игнат.

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