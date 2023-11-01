Супероружие Израиля. На что способна ПРО Arrow 3 и есть ли шанс у Украины ее получить

Армия Израиля впервые применила систему Arrow 3, которая является наивысшим элементом эшелонированной противоракетной обороны (ПРО). В частности, удалось перехватить запущенную из Йемена баллистическую ракету без ущерба для израильской территории.

Подробнее о системе Arrow и о том, есть ли у нашей страны шансы ее получить, - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: заявление Армии обороны Израиля, публикации The Times of Israel, The Jerusalem Post, информация с сайта компании Israel Aerospace Industries, открытые данные из Wikipedia и комментарий эксперта по авиации и ракетному вооружению Валерия Романенко для РБК-Украина.

Боевое применение против баллистики

Об успешном перехвате баллистической цели накануне сообщил официальный аккаунт Армии обороны Израиля в Twitter.

"Система воздушной обороны ЦАХАЛа перехватила воздушную угрозу, которая была выявлена в районе Красного моря, к югу от города Эйлат. Никакой угрозы гражданскому населению не было, проникновения на территорию Израиля не выявлено", - сообщили военные, позже уточнив, что ракету сбили "в наиболее подходящем месте".

Заявление было сделано после того, как жители Эйлата сообщили о громком взрыве, а в сети появились фото белого следа в небе от ракеты-перехватчика. При этом никаких предупредительных сирен не звучало.

Фото: след от запущенной ракеты-перехватчика Arrow 3 (t.me/Yediotnews)

Как пишут местные СМИ, это было первым оперативным применением косплекса большой дальности Arrow 3. Баллистическую ракету класса "земля-земля" запустили из района Красного моря, целью мог быть южный израильский город Эйлат.

Ответственность за инцидент взяли йеменские хуситы. Представитель группировки Яхья Сария объяснил удар "чувством религиозной и моральной ответственности за население сектора Газа", в котором Израиль проводит наземную фазу войны против террористов ХАМАС. И пригрозил дальнейшими атаками с помощью беспилотников и ракет.

Отметим, повстанцы-хуситы с 2014 года контролируют столицу Сану и значительные территории Йемена. Их режим, как и террористов ХАМАС, поддерживает Иран, имеющий по разным данным до 3000 баллистических ракет разной дальности. Сегодня ресурсы хуситов опубликовали видео запуска баллистики по Израилю.

عمليات مشتركة للقوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسير على أهداف في عمق الكيان الإسرائيلي في فلسطين pic.twitter.com/HWI6Tc54YN — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) November 1, 2023

Как заявил гендиректор компании-разработчика Israel Aerospace Industries Боаз Леви, система Arrow 3 доказала наличие самой передовой технологии защиты от баллистических ракет. И Израиль показал Ирану и другим странам в регионе, что обладает действительно надежной противоракетной обороной.

Разработка и мировой интерес

Arrow 3 или "Хец-3" ­("Стрела") - это противоракетный комплекс в составе израильской системы ПРО, созданный в сотрудничестве с Агентством по противоракетной обороне США и при участии американских компаний.

Работа над проектом Arrow стартовала в 1986 году. В 1988-м компания Israel Aircraft Industries получила заказ на создание прототипа противоракеты Arrow 1, которая к 1994 году прошла испытания. На следующем этапе был разработан комплекс ПРО, способный перехватывать баллистику, запущенную с расстояния до 3000 км и летящую со скоростью до 4,5 км в секунду.

На вооружение Армии обороны Израиля комплекс поступил с уже серийными ракетами Arrow 2, способными перехватывать цели в стратосфере. Первую батарею развернули в 2002 году к югу от Тель-Авива, вторую - на севере страны в районе Хадера. Считается, что развернутые батареи обеспечивают прикрытие до 85% территории Израиля. Первые испытания системы Arrow 3 начались в 2011-м, позже стало известно о совместной американо-израильской работе и над этим проектом.

"Самостоятельно Израиль не потянул бы Arrow 3, и США на сегодня вложили в производство более 4 млрд долларов. Дело в том, что американцы ищут, с кем совместно разрабатывать дорогостоящие системы. Как и страны Европы, которые в свое время поняли, что из-за заоблачной стоимости боевые самолеты лучше разрабатывать вместе. Так появлялись концерны Airbus, Eurofighter и другие", ­- рассказал РБК-Украина эксперт Валерий Романенко.

Фото: испытания Arrow 3 на Аляске (iai.co.il)

В 2015 году Министерство обороны Израиля объявило об успешном испытании комплекса, который поразил тестовую мишень над Средиземным морем. Также известно о серии секретных совместных с США испытаний на Аляске. Ракета Arrow 3 была введена в эксплуатацию в 2018-м.

По мнению эксперта, в целом "Стрелу" можно назвать израильским супероружием. Недаром за ним уже выстроилась очередь заказчиков. В частности, его готова купить Германия, летом США одобрили сделку на 3,5 млрд долларов и планировалась, что немецкая сторона начнет развертывание в 2025 году. Пока непонятно, как на эти сроки повлияет нынешняя война Израиля против ХАМАС.

Кроме того, почву прощупывают Польша, Румыния и скандинавские страны, которые активизировались с российским вторжением в Украину. Израильский комплекс рассматривают как подстраховку от баллистических "Искандеров" и "Кинжалов".

"Если у вас Arrow 3, вы прикрываете территорию в радиусе 100 км вокруг его позиций. Тот же Patriot - всего лишь 20-25 км. Лучше брать первый, он дороже, но более современный и на его обслуживание нужно меньше людей. По сравнению с Patriot, батарею которого нуждается в персонале из 80-90 человек", - добавил Романенко.

Особенности и характеристики

Система ПРО Arrow-3 позиционируется как комплекс для уничтожения баллистических ракет, в том числе межконтинентальных, в заатмосферном пространстве, то есть фактически в космосе. Верхний предел перехвата составляет 100 км и более. Высота поражения в первую очередь отличает его от систем Patriot, которые максимум достают на 30 километров от земли.

"Согласно классификации Международной авиационной федерации (FAI), атмосферной считается высота до 100 км, все что выше - это космос. Чтобы не сбивать прямо над собой, например, ракеты с ядерным зарядом, Израиль решил делать это в космосе, чтобы радиоактивные осадки не могли выпасть на его территории", - объясняет Романенко.

Соответственно, из западных систем конкуренцию ему может составить американский THAAD, достающий цели на высоте 150-200 км. На сегодня США имеют на своем балансе 7 таких батарей, еще несколько в разное время получили ОАЭ, Япония и Южная Корея. Зафиксирован случай, когда в январе 2022 года THAAD перехватил баллистическую ракету, которой йеменские хуситы пытались атаковать нефтяной объект в Эмиратах.

Работа по баллистике - это главная и, можно сказать, исключительная задача Arrow-3. Ранее представители Израильского космического агентства говорили еще и о том, что он может служить противоспутниковым оружием. Но только если речь идет о спутниках на низкой орбите, уточняет эксперт.

Комплекс состоит из состоит из гиперзвуковой ракеты-перехватчика, пусковых установок, радиолокационной станции раннего предупреждения, пункта и центра управления. Все компоненты системы мобильные и могут перемещаться на специально подготовленные места.

Характеристики комплекса:

максимальная высота поражения цели - 100 км (по другим данным, до 150 км)

дальность действия - 1250 км (по другим данным, до 2400 км и даже до 5500 км)

дальность обнаружения цели - от 900 км (при РЛС EL/M-2080 Block B Super Green) до 1900 км (при РЛС AN/TPY-2)

Система способна обнаруживать и сопровождать до 12 целей, а также наводить на одну из них до двух противоракет. Одна батарея может одновременно перехватить залп из пяти баллистических ракет в течение 30 секунд. Причем запуск может осуществляться еще до того, когда станет известно, куда летит вражеская ракета.

Производитель называет следующие преимущества: компактность, большая зона покрытия, высокая эффективность против всех типов тактической баллистики, отличная маневренность и короткое время реакции. А еще автономность. Последний фактор среди прочих достаточно привлекателен, поскольку THAAD кроме того, что дороже, так еще и привязан к американской спутниковой системе.

Фото: запуск ракеты Arrow-3 (iai.co.il)

Ракета-перехватчик Arrow-3 является двухступенчатой, имеет разгонный и маршевый двигатель, а также специальный ударный модуль.

"Что касается боеголовки, есть два варианта. Одни источники пишут, что она классическая, то есть взрывается и поражает цель обломками; другие говорят о кинетическом способе, то есть об уничтожении в результате прямого попадания. Причем выше 100 км эффективны оба варианта, тогда как на высоте 20 км особого смысла поражать обломками нет, потому что баллистическая ракета летит уже вертикально. А на 100 км есть шансы сбить на восходящей траектории, пока она не достигла максимальной высоты", ­- рассказал Валерий Романенко.

Производитель заявляет эффективность в 99%, но объективно говорить об этом рано. До вчерашнего дня по сути были только испытания, хотя на самом деле боевое крещение ракета Arrow-3 прошла еще в 2017 году. Тогда она сбила сирийскую ракету С-300 в воздушном пространстве Израиля. По словам научного сотрудника Иерусалимского института безопасности Узи Рубина, то применение было скорее нестандартным и не давало представление о том, насколько успешной будет работа против баллистики. Йеменская ракета в этом плане была гораздо более сложной целью и соответствовала прямому назначению "Стрелы".

Ракета использует технологию hit-to-kill - "удар на поражение". Она запускается вертикально, после чего меняет направление в сторону расчетной точки перехвата. И только после того, как цель и курс идентифицированы, перехватчик уничтожает ее прямым попаданием.

Характеристики ракеты:

двигатель - двухступенчатый

скорость перехвата - гиперзвуковая, до 2,5 км/с

высота перехвата - свыше 100 км

дальность перехвата - 2 400 км

стоимость - 2-3 млн долларов

Отметим, инцидент с йеменской ракетой над Красным морем в некоторой мере показывает, что перехватчик Arrow-3 действительно способен сбивать баллистические ракеты с дальностью от 400 до 2000 км, такие как иранские "Шахаб-3" и "Саджил", в том числе несущие оружие массового поражение.

***

Очевидно, что с учетом всех преимуществ система Arrow-3 как минимум не помешала бы силам противовоздушной обороны Украины в борьбе с российскими "Кинжалами" и "Искандерами". Но получение таких комплексов невозможно по двум причинам. Во-первых, их всего произведено немного, а во-вторых, они гораздо дороже Patriot и SAMP-T.

"Таких денег нет ни у Украины, ни у наших союзников. Они нам не могут достаточное количество Patriot передать, у нас на всю Украину две батареи, а это всего лишь один прикрытый город. Если говорить об Arrow-3, то у Израиля всего одна батарея, а разговоры о развертывании в Германии - это все еще о перспективе. Конечно, если они покажут высокую эффективность, то быстрее пойдут в серию. Пока же это штучное изделие", - подытожил эксперт Валерий Романенко.