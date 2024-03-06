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Соперник не доехал. Украинец Сиренко остался без боя в США по трагикомической причине

Нэшвилл, Среда 06 марта 2024 13:23
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Соперник не доехал. Украинец Сиренко остался без боя в США по трагикомической причине Фото: Владислав Сиренко не смог побоксировать за океаном (facebook.com/b1boxing)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боксер Владислав Сиренко не провел поединок с американцем Деоном Ронни Хэйлом из-за вмешательства местных правоохранителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LuckyPunch.

Украинец должен был сойтись в ринге с американским боксером в Нэшвилле. Шестираундовое сражение собиралfсь принять арена Texas Troubadour Theatre, но поединок курьезно сорван.

"Соперника арестовали до того, как он приехал на бой. Такого в моем опыте еще не было! Но бой сделаем. Немного позже. А сейчас работаем над этим", – рассказал Сиренко.

По его словам, судьба поединка постоянно была под вопросом. Только за считанные часы до боя окончательно стало известно, что он не состоится из-за ареста Хэйла. Сиренко остается без выхода в ринг с 2021 года.

Кто такой Владислав Сиренко

Уроженец Киева, боксом начал заниматься в 10 лет. Провел более двухсот поединков на любительском уровне.

На профессиональном ринге дебютировал весной 2017 года. С тех пор провел 19 боев в ЮАР, США, Австрии, Украине, Германии и Франции. Пока не потерпел ни одного поражения и 15 раз завершал поединки нокаутами.

В любителях стал вице-чемпионом Европы на молодежном уровне в 2013 году. Перед выходом в профи выступал за полупрофессиональный коллектив "Украинские атаманы". Недавно заявил, что не будет драться с россиянами при любых финансовых условиях.

К слову, ранее составили подборку рожденных 29 февраля спортивных звезд.

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