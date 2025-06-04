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Суперкары Mercedes-AMG превратили в эксклюзивную мебель: вот как они выглядят

Фото: Mercedes-AMG превратили в эксклюзивную мебель (amgxmschf.com)
Автор: Константин Широкун

Американский творческий коллектив MSCHF превратил суперкары Mercedes-AMG в коллекцию мебели и предметов интерьера. В нее вошел диван с фарами в подлокотниках, напольный вентилятор, корпус которого представляет собой колесный диск, стол, светильник, вешалка для одежды и даже урна для мусора с педалями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

В коллекцию вошли 11 предметов, в том числе мусорное ведро с педалями газа и тормоза от настоящей машины и стеллаж, который удерживают пять ремней безопасности. Источником вдохновения для создателей стал радикальный дизайн 1960-х годов, в частности работы известного итальянского дизайнера и архитектора Акилле Кастильони.

Диван Mercedes-AMG

Наиболее заметный элемент коллекции - диван в виде автомобиля. Его каркас сделан из мягких сортов древесины, на который уложена пена, а в качестве материала обивки используется искусственная замша Dinamica. Фары в подлокотниках полностью функциональны и управляются с помощью кнопок. Тираж - всего один экземпляр.

Вентилятор из диска

Также MSCHF выпустит напольный вентилятор с подставкой из анодированного алюминия, корпус которого сделан из литого диска. Диск крепится к основанию двумя ремнями, внутри закреплена защитная решетка и лопасти. Весит такой вентилятор 31 килограмм и будет выпущен в количестве пяти штук.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Mercedes-Benz G-Class получит яркую лимитированную версию. Новая лимитированная серия G 63 Collector's Edition разработана индийским подразделением Mercedes-Benz специально для индийского рынка.

Также ранее компания Brabus представила пикап XLP 800 Adventure стоимостью 900 тысяч евро. Автомобиль базируется на Mercedes-AMG G 63 и использует шасси с бортовыми редукторами собственной разработки.

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