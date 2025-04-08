Противоречит миротворческим заявлениям: в СНБО прокомментировали участие китайский военных в войне

"Китайские военные наемники в составе российской армии на войне в Европе - это несколько противоречит миротворческим публичным заявлениям Пекина. И реагировать на это придется", - подчеркнул Коваленко.

Он отметил, что Китаю не удастся закрыть глаза на участие его солдат в войне против Украины, ведь власти КНР выразили в целом совсем другую позицию.

"Китайские военные находятся на суверенной территории Украины в составе российских оккупационных войск, а Китай публично поддерживает территориальную целостность нашего государства", - добавил руководитель ЦПИ.

Плен китайских военных

Напомним, сегодня, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские воины взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России. Это произошло в Донецкой области.

По словам президента, китайцев, которые воюют против Украины, на самом деле намного больше.

Зеленский уточнил, что украинские защитники вступили в бой с шестью китайскими военными, только двое из них попали в плен.

Зеленский отметил, что таким образом еще одна страна "военно поддерживает" вторжение России в Украину.