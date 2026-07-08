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Противоречит логике. У Зеленского раскритиковали решение МОК по России

19:23 08.07.2026 Ср
2 мин
Вместо ослабления санкций нужно изолировать всех, кто способствует агрессии
aimg Валерий Ульяненко
Противоречит логике. У Зеленского раскритиковали решение МОК по России Фото: решение МОК по России противоречит логике санкций (Getty Images)
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Возобновление Международным олимпийским комитетом прав Олимпийского комитета России вызывает беспокойство на фоне усиления международного санкционного давления.

Как сообщает РБК-Украина, об этом журналистам сообщил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

Он отметил, что значительная часть российских атлетов напрямую представляет спортивные клубы Минобороны РФ, Росгвардии и других силовых структур, а некоторые из них имеют воинские звания. Кроме того, многие олимпийские чемпионы и призеры открыто поддерживают войну против Украины.

"Среди них - Ангелина Мельникова, Яна Егорян, Владислав Ларин, Светлана Дашанимаева и др. Они принимали участие в пропагандистских мероприятиях, посещали ТОТ Украины и публично одобряли политику Кремля. Именно за такие действия Украина уже ввела санкции против них", - сообщил Власюк.

Новые санкции против функционеров

Под ограничениями может оказаться и руководство спортивного движения. В следующий, 21-й пакет санкций ЕС планируют включить президента ФИДЕ Аркадия Дворковича, который уже находится под украинскими санкциями.

Также обсуждается введение европейских санкций против других чиновников, поддержавших агрессию. Среди них - министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили и бывший глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"На этом фоне любые шаги по восстановлению полноценного участия российских спортивных структур в международном спортивном движении противоречат логике санкционного давления", - подчеркнул Власюк.

Он отметил, что спорт в России остается инструментом государственной пропаганды и поддержки войны, поэтому международные организации не должны ослаблять, а сохранять политику изоляции всех, кто способствует агрессии.

Напомним, ФИФА начала готовиться к официальному обсуждению возможной отмены запрета на участие в международных турнирах команд с России.

Поводом для этого стало решение МОК снять дисквалификацию с Олимпийского комитета страны-агрессорки и сообщить об этом в международные спортивные федерации.

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