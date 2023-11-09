RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

SuperCam и ZALA. Украинские воины уничтожили три вражеских беспилотника на фронте (видео)

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины за один день обнаружили и сбили три вражеских беспилотника на поле боя. Процесс уничтожения одного из них удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Подразделение противовоздушной обороны Николаевских десантников за день сбило три вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг постоянно пытается вести воздушную аэроразведку в ближних тылах украинских десантников, применяя для этого беспилотные летательные аппараты оперативно тактического уровня.

Впрочем, на пути российским оккупантам стоят подразделения ПВО 79 отдельной десантно-штурмовой бригады. Так, за день десантниками-зенитчиками было уничтожено 3 БПЛА оперативно-тактического уровня: 2 - SuperCam и ZALA.

Десантники не впервые уничтожают вражеские дроны

А пятью днями ранее десантниками 79-ки были уничтожены еще два вражеских беспилотника: ZALA и SuperCam.

Общая цифра приземленных "птичек" врага - 5 БПЛА в течение пяти дней.

Украинские войска уничтожают российские дроны

Бойцы ВСУ регулярно защищают украинское небо от вражеских дронов и беспилотников.

Недавно украинские военные сбили вражеский дрон в Днепропетровской области. Речь идет об "Орлане-10".

Также украинские бойцы сбили вражеский "шахед" в Днепропетровской области. Он смог долететь до Синельниковского района.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныПВОВойна в Украине