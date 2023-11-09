SuperCam и ZALA. Украинские воины уничтожили три вражеских беспилотника на фронте (видео)

"Подразделение противовоздушной обороны Николаевских десантников за день сбило три вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг постоянно пытается вести воздушную аэроразведку в ближних тылах украинских десантников, применяя для этого беспилотные летательные аппараты оперативно тактического уровня.

Впрочем, на пути российским оккупантам стоят подразделения ПВО 79 отдельной десантно-штурмовой бригады. Так, за день десантниками-зенитчиками было уничтожено 3 БПЛА оперативно-тактического уровня: 2 - SuperCam и ZALA.

Десантники не впервые уничтожают вражеские дроны

А пятью днями ранее десантниками 79-ки были уничтожены еще два вражеских беспилотника: ZALA и SuperCam.

Общая цифра приземленных "птичек" врага - 5 БПЛА в течение пяти дней.

Украинские войска уничтожают российские дроны

Бойцы ВСУ регулярно защищают украинское небо от вражеских дронов и беспилотников.

Недавно украинские военные сбили вражеский дрон в Днепропетровской области. Речь идет об "Орлане-10".

Также украинские бойцы сбили вражеский "шахед" в Днепропетровской области. Он смог долететь до Синельниковского района.