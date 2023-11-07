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Капитан "Ванкувера" с шайбой и букетом ассистов возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Ванкувер, Вторник 07 ноября 2023 11:00
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Капитан "Ванкувера" с шайбой и букетом ассистов возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Куинн Хьюз набрал 4 пункта против "Эдмонтона" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали защитника "Ванкувер Кэнакс" Куинна Хьюза лучшим исполнителем игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Молодой американец стал главным действующим лицом в разгроме "Эдмонтона" (6:2). Он оформил гол и отдал три результативных передачи.

Открыли счет, однако, "Ойлерз" усилиями Экхольма в большинстве. Но еще до конца первого периода "Кэнакс" были впереди. Первая шайба получилась курьезной – Хьюз прострелил на Лафферти, но "диск" подправил за линию защитник "Эдмонтона" Деарне.

Со временем отличился Зутер, а Бесер при численном преимуществе "Ванкувера" завершил комбинацию с участием Хьюза и Миллера. Во второй 20-минутке канадские команды обменялись шайбами – на гол Драйзайтля от хозяев льда ответил Хегландер. А в финальном периоде Хьюз помог Миллеру и Бесеру оформить полный разгром.

В тройку звезд вечера также попали дуэт Остона Мэттьюза и Митчелла Марнера из "Торонто", а также вратарь "Бостона" Джереми Свэйман. Двое хоккеистов "Мейпл Лифс" оформили три шайбы и 4 ассиста. Вратарь же "Брюинз" пропустил две шайбы от "Далласа", но выполнил 35 сэйвов.

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Торонто" – "Тампа-Бэй" – 6:5 ОТ (1:4, 2:0, 2:1, 1:0)
  • "Флорида" – "Коламбус" – 5:4 ОТ (3:2, 0:1, 1:1, 1:0)
  • "Даллас" – "Бостон" – 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)
  • "Ванкувер" – "Эдмонтон" – 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)

К слову, накануне форвард "Анахайма" Каррик стал первой звездой вечера с дублем против "Вегаса".

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