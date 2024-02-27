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У Сунака ответили, есть ли планы у Британии по отправке войск в Украину

Британия, Вторник 27 февраля 2024 14:59
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У Сунака ответили, есть ли планы у Британии по отправке войск в Украину Фото: есть ли планы у Британии по отправке войск в Украину (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

У Британии нет планов крупномасштабного размещения войск в Украине.

Об этом заявил 27 февраля пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака, пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Помимо небольшого количества личного состава, который у нас есть в стране для поддержки вооруженных сил Украины, у нас нет никаких планов по крупномасштабному развертыванию!" - заявил журналистам представитель британской администрации.

Он также напомнил, что большое количество украинских военнослужащих проходит подготовку в Великобритании, а Лондон поддерживал Киев оборудованием и материалами.

Что известно об отправке войск стран Запада в Украину

26 февраля в Елисейском дворце в Париже состоялась рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору, в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели. В частности, во время саммита президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам в том, что пока консенсус по этому вопросу отсутствует.

Отметим, что на данный момент против отправки войск НАТО или ЕС в Украину выступил канцлер Германии Олаф Шольц, Чехия и Польша также не рассматривают такой возможности. Категоричным был и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет", несмотря на всесторонюю помощь Киеву.

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