У Сунака ответили, есть ли планы у Британии по отправке войск в Украину

"Помимо небольшого количества личного состава, который у нас есть в стране для поддержки вооруженных сил Украины, у нас нет никаких планов по крупномасштабному развертыванию!" - заявил журналистам представитель британской администрации.

Он также напомнил, что большое количество украинских военнослужащих проходит подготовку в Великобритании, а Лондон поддерживал Киев оборудованием и материалами.

Что известно об отправке войск стран Запада в Украину

26 февраля в Елисейском дворце в Париже состоялась рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору, в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели. В частности, во время саммита президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам в том, что пока консенсус по этому вопросу отсутствует.

Отметим, что на данный момент против отправки войск НАТО или ЕС в Украину выступил канцлер Германии Олаф Шольц, Чехия и Польша также не рассматривают такой возможности. Категоричным был и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет", несмотря на всесторонюю помощь Киеву.