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Сунак на саммите Совета Европы в Исландии обсудит долгосрочную поддержку Украины

Фото: Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

На саммите Совета Европы в Исландии планируется обсудить долгосрочные меры безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака, которое приводит The Guardian.

"Я буду говорить с другими странами, чтобы убедиться, что мы продолжаем поддерживать Украину", - говорится в заявлении.

Сунак добавил, что речь идет о поддержке, необходимой для защиты от российской агрессии.

"Также нужно начать думать о долгосрочных мерах безопасности, которые мы захотим принять для поддержки Украины в перспективе", - сказал Сунак.

Напомним, что европейские лидеры собираются в Исландии на двухдневный саммит, призванный продемонстрировать поддержку Украине, а также послать мощный сигнал об основных демократических ценностях, по мнению многих, под угрозой.

В истории Совета Европы было всего три саммита: 1993 года, 1997 года и 2005 года. В 2023 году саммит собирается из-за российского вторжения в Украину.

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