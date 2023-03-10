Сунак рассказал, что Британия может сделать для победы Украины в войне с РФ

Великобритания хочет, чтобы Украины выиграла в войне с Россией.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gardian .

"Мы хотим, чтобы Украина выиграла эту войну. И сейчас это означает предоставление им поддержки, возможностей и обучения для проведения наступления и получения решающего преимущества на поле боя", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Британия расширит программу подготовки морской пехоты и пилотов истребителей для Вооруженных сил Украины.

Напомним, Великобритания рассматривает возможность предоставления Украине истребителей. Однако это долгосрочное решение.

Кроме того, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал Лондон предоставить Украине истребители и танки.

Добавим, что посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявлял, что подошел черед подготовки украинских морских пехотинцев в Британии.

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