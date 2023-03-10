ua ru
Пт, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сунак рассказал, что Британия может сделать для победы Украины в войне с РФ

Новина українською →
Лондон, Пятница 10 марта 2023 17:12
Сунак рассказал, что Британия может сделать для победы Украины в войне с РФ Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (GettyImages)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания хочет, чтобы Украины выиграла в войне с Россией.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gardian.

"Мы хотим, чтобы Украина выиграла эту войну. И сейчас это означает предоставление им поддержки, возможностей и обучения для проведения наступления и получения решающего преимущества на поле боя", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Британия расширит программу подготовки морской пехоты и пилотов истребителей для Вооруженных сил Украины.

Напомним, Великобритания рассматривает возможность предоставления Украине истребителей. Однако это долгосрочное решение.

Кроме того, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал Лондон предоставить Украине истребители и танки.

Добавим, что посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявлял, что подошел черед подготовки украинских морских пехотинцев в Британии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Риши Сунак Война России против Украины
NEWS
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации