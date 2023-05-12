Сунак разочарован, что Зеленскому не дали слово на "Евровидении". В ОП говорят, что не просили

"Премьер-министр считает, что президенту Владимиру Зеленскому было бы уместно выступить на этом мероприятии, и мы разочарованы решением Европейского вещательного союза", - заявил он.

На Даунинг-стрит подчеркнули, что ценности и свободы, за которые борются украинцы, не являются политическими.

"Ценности и свободы, за которые борется президент Зеленский и народ Украины, не являются политическими, они фундаментальны, и Евровидение само признало это в прошлом году, когда справедливо отстранило Россию от участия в конкурсе", - говорится в сообщении.

При этом у британского премьера подчеркнули, что вмешиваться и просить вещателей изменить свое решение не планируют.

Напомним, издание The Times сообщило, что якобы Владимир Зеленский просил организаторов "Евровидения" обратиться к зрителям во время финала конкурса.

По данным СМИ, Европейский языковой союз отказал президенту Украины из-за "нежелания политизировать конкурс".

При этом пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Офис президента не обращался к организаторам песенного конкурса "Евровидение" с просьбой о выступлении Зеленского.

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