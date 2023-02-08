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Сунак о предоставлении Украине истребителей: все возможно

Фото: премьер-министр Британии Риши Сунак (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Поставки Британией боевых истребителей для Украины являются частью разговора, а значит, этот процесс возможен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Британии Риши Сунака.

Риши Сунак подтвердил, что поставки боевой авиации уже являются частью переговоров. По его словам, когда речь идет о помощи Украине, "возможно все".

"Мы подкрепили эту риторику действиями. Когда речь идет об истребителях, конечно, они являются частью разговора. Поэтому сегодня мы объявили, что будем учить украинские ВВС на платформах стандарта НАТО", - добавил он, не уточняя возможные сроки.

Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что в Украине нуждается много техники и эти потребности зависят от ситуации на поле боя.

Напомним, что Великобритания рассматривает возможность предоставления Украине истребителей. Однако это долгосрочное решение.

Великобритания расширит программу подготовки морской пехоты и пилотов истребителей для Вооруженных сил Украины.

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