Сунак поручил оценить ход войны в Украине. Это повлияет на поставки оружия, - BBC

Сообщается, что запрос Сунака вызвал тревогу в правительственных кругах, поскольку военное командование утверждает, что поставки оружия на Украину могут оказаться решающими в предстоящие зимние месяцы.

"Войны не выигрываются на дашбордах. Войны выигрываются на инстинктах. В начале войны Борис Джонсон сел и сказал: "Давайте просто сделаем это". Так что Риши нужно направить своего внутреннего Бориса на внешнюю политику и ни на что другое", - отметил источник BBC.

По его словам, этот аудит предназначен для оценки хода войны и значения военного вклада Великобритании. То есть оценить, что Британия вложила в Украину и что "получила взамен".

Отметим, британская сторона является одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине. По данным BBC, президент Украины Владимир Зеленский знает о дебатах в Великобритании и поэтому просит Сунака усилить военную поддержку.

"Президент Зеленский почувствовал, что происходит. Он разговаривал с Риши. Он пытался вдохновить его, говоря, что Великобритания - великие освободители, великие бойцы. Вы нам нужны", - отметил источник.

Издание пишет, что запрашиваемая оценка приходится на решающий момент войны в Украине. Официальные лица полагают, что единственный способ для украинских войск получить преимущество - увеличить поставки вооружений.