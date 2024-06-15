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Сунак о желании России капитуляции Украины: этого никогда не произойдет

Швейцария, Суббота 15 июня 2024 22:34
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Сунак о желании России капитуляции Украины: этого никогда не произойдет Фото: Риши Сунак, премьер-министр Британии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россия пыталась помешать проведению саммита мира в Швейцарии, потому что хочет капитуляции Украины. Но этого никогда не произойдет.

Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию первого пленарного заседания саммита мира.

По мнению британского премьера, Россия хотела сорвать саммит мира, потому что ощущает угрозу от обсуждения принципов международного права.

"Нам стоит спросить: почему Россия чувствует, что ей так грозит саммит, где обсуждают основополагающие принципы территориальной целостности, продовольственной и ядерной безопасности?", - подчеркнул Сунак.

Кроме того, британский премьер напомнил, как незадолго до саммита мира представитель России в ООН заявил, что единственной темой международных встреч по Украине должна быть "безусловная капитуляция киевского режима".

"Что ж, этого никогда не произойдет. Потому что агрессия не может и не должна одержать верх", - ответил Сунак на слова представителя РФ.

Саммит мира в Швейцарии

Сегодня, 15 июня, в Швейцарии начался инаугурационный саммит мира, организованный Украиной с помощью президента Швейцарии. На саммите обсудят три элемента формулы мира, разработанной президентом Владимиром Зеленским.

Речь идет о гуманитарной, продовольственной и ядерной безопасности. Кроме того, как заявляла президент Швейцарии, на саммите обсудят, как привлечь РФ к поиску справедливого мира в Украине.

В то же время Зеленский, выступая на первом пленарном заседании, рассказал, каких результатов ожидает от первого саммита мира.

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Саммит мира Война России против Украины Риши Сунак
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