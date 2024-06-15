Сунак о желании России капитуляции Украины: этого никогда не произойдет

Россия пыталась помешать проведению саммита мира в Швейцарии, потому что хочет капитуляции Украины. Но этого никогда не произойдет.

Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию первого пленарного заседания саммита мира.

По мнению британского премьера, Россия хотела сорвать саммит мира, потому что ощущает угрозу от обсуждения принципов международного права.

"Нам стоит спросить: почему Россия чувствует, что ей так грозит саммит, где обсуждают основополагающие принципы территориальной целостности, продовольственной и ядерной безопасности?", - подчеркнул Сунак.

Кроме того, британский премьер напомнил, как незадолго до саммита мира представитель России в ООН заявил, что единственной темой международных встреч по Украине должна быть "безусловная капитуляция киевского режима".

"Что ж, этого никогда не произойдет. Потому что агрессия не может и не должна одержать верх", - ответил Сунак на слова представителя РФ.