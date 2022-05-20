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Суми та Чернігів отримають додаткове залізничне сполучення із заходом України

Фото: Деокупована північ України відновлює сполучення із Заходом (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Антон Федорців

Суми та Чернігів із Івано-Франківськом "Укрзалізниця" наприкінці травня поєднає новим двогрупним поїздом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал УЗ.

Новий двогрупний поїзд з'єднає Суми та Чернігів із Івано-Франківськом. Також мешканці деокупованої Півночі зможуть доїхати ним до Хмельницького, Тернополя та Львова.

"Поїзд 259/260 – 258/257 Суми, Чернігів – Івано-Франківськ відправлятиметься з Сум по непарних числах з 25 травня о 18:05, з Чернігова поїзд відправлятиметься з 27 травня о 20:25 та прибуватиме до Івано-Франківська о 13:23", – йдеться в повідомленні.

Натомість із Івано-Франківська потяг відбуватиме по парних числах. Перший рейс – 26 травня о 15:57. Він прибуватиме до Чернігова наступного дня о 10:25, до Сум – о 12:26.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" закликала РФ забрати тіла окупантів із рефрижераторних вагонів.

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УкрзалізницяСумиЧернігівІвано-Франківськ