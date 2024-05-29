ua en ru
Ср, 29 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Над Сумской областью ПВО поразила российскую ракету

Сумы, Среда 29 мая 2024 09:02
UA EN RU
Над Сумской областью ПВО поразила российскую ракету Фото: ПВО сбила российскую ракету над Сумской областью 29 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 29 мая, в Сумской области украинская ПВО сбила российскую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Сегодня утром, 29 мая, в небе над Сумской областью Силами противовоздушной обороны области была уничтожена вражеская ракета", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, последствия атаки россиян уточняются. Предварительно, без пострадавших.

Взрыв в Сумской области

Ночью и утром россияне совершили два обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Сообщалось о взрыве.

В частности, обстрелы получили Шалыгинская община и город Конотоп.

В Шалыгинской общине был обстрел из стрелкового оружия, а Конотоп оказался под ракетным ударом.

Ситуация в Сумской области

Российские войска могут готовиться к открытию нового фронта на севере Украины. В частности, россияне держат свои подразделения вблизи границы с Сумской областью.

В частности, президент Владимир Зеленский рассказывал, что Россия собирает еще одну группировку войск у границы с Украиной и готовят наступление в 90 километрах северо-западнее Харькова. Ранее эксперт для РБК-Украина более детально рассказал, где именно может появиться новый северный фронт.

В то же время, украинские Силы обороны готовы к любым сценариям. О том, как украинские солдаты защищают Сумскую область от потенциального российского вторжения и что сейчас происходит в пограничье – в репортаже РБК-Украина с передовых позиций ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область
NEWS
Оккупанты этой ночью атаковали Украину 14 "Шахедами": сколько удалось сбить
Оккупанты этой ночью атаковали Украину 14 "Шахедами": сколько удалось сбить
DAILY
Наталья Шамрай, ЦНАП КГГА: Обновленные данные у нас и в ТЦК – это равнозначные документы
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Наталья Шамрай, ЦНАП КГГА: Обновленные данные у нас и в ТЦК – это равнозначные документы