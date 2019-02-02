У Сумській області затримали банду за вимагання грошей у підприємців

Всі затримані - раніше судимі особи

В Сумской области полиция задержала группу лиц, которые требовали деньги у местного предпринимателя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Министерства внутренних дел Украины.

Как отмечается, все четверо задержанные – ранее судимые за имущественные преступления насильственного характера. Они имели существенное влияние на криминогенную ситуацию в регионе, поддерживали воровские традиции.

Один из задержанных является так называемым "держателем воровского общака" в Глуховском районе и имеет непосредственное отношение к "вора в законе" по прозвищу "Лера Сумской".

Сотрудники Управления стратегических расследований и спецподразделения "КОРД" задержали на "горячем", когда те требовали у одного из местных предпринимателей в очередной раз денежные средства в сумме около трех тысяч гривен.

Фото: задержание злоумышленников (mvs.gov.ua)

В полиции уже открыто уголовное производство по признакам ст. 189 УК Украины, в рамках которого проводятся дальнейшие следственные действия.

Напомним, правоохранители задержали заместителя председателя Печерской районной в городе Киеве государственной администрации за вымогательство и получение взятки от частного предпринимателя.

Ранее РБК-Украина писало, что в Херсонской области полиция арестовала участников преступной группы, которые два года совершали разбойные нападения на дом предпринимателей.