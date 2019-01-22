У Херсонській області арештували чотирьох осіб за напади на підприємців

Зловмисники відібрали у підприємців понад 800 тис. гривень
У Херсонській області поліція заарештувала учасників злочинної групи, які два роки вчиняли розбійні напади на оселі підприємців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.
Як зазначається, від дій зловмисників постраждали чотири родини підприємців з Генічеського району. В усіх випадках нападники використовували зброю, зв’язували своїх жертв, били палицями, одного з потерпілих поранили у стегно з травматичного пістолета. Всього зловмисники відібрали у потерпілих майже 27 тис. доларів, 100 тис. гривень та золоті вироби.
Повідомляється, що група складалася з чотирьох чоловік віком від 42 до 59 років. Усі раніше вже були судимі за тяжкі злочини. 54-річний організатор, уродженець Донецької області, у місцях позбавлення волі провів 28 років. Двоє його спільників - жителі міста Генічеськ, підшукували жертв з числа фермерів або підприємців, слідкували за ними та вивчали їх розклад дня.
Четвертий учасник групи був водієм, а також спостерігав за зовнішньою обстановкою безпосередньо під час скоєння розбоїв. Цей чоловік провів за гратами 35 років. З метою конспірації зловмисники постійно змінювали місця проживання та номери телефонів. Після вчинення злочинів у Генічеському районі вони переховувалися в іншій області.
Всі учасники злочинної групи були затримані в ході спецоперації. Крім того, були проведені санкціоновані обшуки за місцями проживання затриманих. Вилучені речові докази та зброя, яка направлена на експертизу.
Під час допитів було встановлено, що гроші потерпілих зловмисники витратили на розваги та наркотики.
Усім фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисники перевіряються на причетність до скоєння аналогічних злочинів у різних областях України.
Відкриті кримінальні провадження за ч.3,4 ст.187 Кримінального кодексу України "Розбій". Зловмисникам може загрожувати до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
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