У Херсонській області арештували чотирьох осіб за напади на підприємців

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зловмисники відібрали у підприємців понад 800 тис. гривень

У Херсонській області поліція заарештувала учасників злочинної групи, які два роки вчиняли розбійні напади на оселі підприємців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Як зазначається, від дій зловмисників постраждали чотири родини підприємців з Генічеського району. В усіх випадках нападники використовували зброю, зв’язували своїх жертв, били палицями, одного з потерпілих поранили у стегно з травматичного пістолета. Всього зловмисники відібрали у потерпілих майже 27 тис. доларів, 100 тис. гривень та золоті вироби.

Повідомляється, що група складалася з чотирьох чоловік віком від 42 до 59 років. Усі раніше вже були судимі за тяжкі злочини. 54-річний організатор, уродженець Донецької області, у місцях позбавлення волі провів 28 років. Двоє його спільників - жителі міста Генічеськ, підшукували жертв з числа фермерів або підприємців, слідкували за ними та вивчали їх розклад дня.

Четвертий учасник групи був водієм, а також спостерігав за зовнішньою обстановкою безпосередньо під час скоєння розбоїв. Цей чоловік провів за гратами 35 років. З метою конспірації зловмисники постійно змінювали місця проживання та номери телефонів. Після вчинення злочинів у Генічеському районі вони переховувалися в іншій області.

Всі учасники злочинної групи були затримані в ході спецоперації. Крім того, були проведені санкціоновані обшуки за місцями проживання затриманих. Вилучені речові докази та зброя, яка направлена на експертизу.

Фото: вилучена зброя (npu.gov.ua)

Під час допитів було встановлено, що гроші потерпілих зловмисники витратили на розваги та наркотики.

Усім фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисники перевіряються на причетність до скоєння аналогічних злочинів у різних областях України.

Відкриті кримінальні провадження за ч.3,4 ст.187 Кримінального кодексу України "Розбій". Зловмисникам може загрожувати до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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